Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 августа 2020: коронавирус выявили еще у 32 человек

Фото: Архив "КП"

За сутки в Тульской области выявили еще 32 случая коронавируса. COVID-19 заболели жители Тулы и других районов области. Таким образом, всего в регионе подтверждены 8 602 случая заболевания.

Также известно о 37 выздоровлениях. Все, кто справился с инфекцией, получили отрицательные тест-анализы на коронавирус.

Вместе с тем, 5 человек с подтвержденным «ковидом» в регионе скончались.

Фото: Статистика

Отметим, что несмотря на положительную динамику, в Тульской области продолжают соблюдаться строгие санитарно-эпидемиологические требования. По-прежнему продолжает действовать масочный режим. На данный момент он, как и другие ограничения, продлен до 17 августа.