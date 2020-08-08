Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

С 1 сентября туляки смогут посещать спектакли, цирк и концерты

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при этом обязательно
КомментироватьОставить комментарий
Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

С 1 сентября в Тульской области возобновится проведение культурных и зрелищных мероприятий в помещения. Так, туляки смогут посещать спектакли, цирковые представления и концерты.

При этом, вместе с возобновлением своей деятельности организации должны обеспечить обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологический требований Роспотребнадзора и Главного санитарного врача по Тульской области.

Отметим, что «коронавирусные» ограничения в регионе продлеваются до середины августа. В частности, обязательный масочный режим сохраняется до 17 августа.

Интересное