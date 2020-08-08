Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 августа 2020: коронавирус подтвердился у 33 человек

Фото: Архив "КП"

В Тульской области за сутки выявили еще 33 новых случая заболевания коронавирусом. Так, инфекцией заразились жители Тулы и других районов области. Таким образом, количество заражений в регионе выросло до 8 570.

Также известно о 38 случая выздоровления от COVID-19 за сутки. Все справившиеся с болезнью получили повторные отрицательные тест-анализы.

Вместе с тем, за сутки еще 4 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Фото: статистика

Отметим, что несмотря на положительную динамику и снятие многих ограничений, в Тульской области продолжает действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать, находясь в общественных местах и транспорте.