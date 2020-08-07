В Ясной Поляне появилась аллея «Тотального диктанта» Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Ясной Поляне появилась аллея «Тотального диктанта». Организаторы проекта высадили 33 яблони — по числу букв алфавита. Деревья будут плодоносить.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Около каждой яблони теперь красуется табличка с буквой и иллюстрацией из «Азбуки» Льва Толстого.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Выбор Ясной Поляны для новой аллеи Тотального диктанта не случаен: первый текст диктанта, который состоялся в 2004 году, был отрывком из «Войны и мира» Льва Толстого.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Аллеи «Тотального диктанта» также есть в Челябинске и Санкт-Петербурге. Их высаживают, чтобы компенсировать природе деревья, которые пошли на изготовление бланков для участников.