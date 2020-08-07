Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 августа 2020: 31 заболевший и 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 августа 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. 7 августа стало известно о 31 заболевшем.

Среди выздоровевших - 41 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 5 человек.

Статистика

В Тульской области сняты многие ограничения. Открыты для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты оказывают услуги. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры. В регионе возобновилась вакцинация и диспанцеризация.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Контроль за туляками усилят. Полицейские будут чаще проверять наличие масок в общественном транспорте и на остановках.