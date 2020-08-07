Разлив мазута в Туле: дело возбуждено в отношении КИЗО городской администрации

ЧП привело к загрязнению атмосферного воздуха и почвы. Фото: стоп-кадр видео

На территории бывшего комбайнового завода был найден разлив мазута. Черная маслянистая жидкость вытекала из металлических емкостей и оставалась на земле. Все это привело к загрязнению атмосферного воздуха и почвы до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, а также окружающей среды.

Тульский природоохранный прокурор возбудил в отношении комитета имущественных и земельных отношений городской администрации сразу несколько административных дел.

Речь о статьях "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", "Порча земель", "Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на госучет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду".

КИЗО не поставил на госучет мазутохранилище и мазутонасосную станцию, которые размещены на земельном участке, находящемся в собственности городской администрации. Не было обеспечено и безопасное хранение остатков мазута.

Председатель комитета получил представление с целью ликвидации последствий разлива мазута.

Кроме того, расследуется уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".