"Вся страна тобой гордится": семилетней тулячке за спасение тонущего друга вручили путевку в "Артек"

Семилетней тулячке за спасение тонущего друга вручили путевку в "Артек" Фото: материалы пресс-служб

Семилетняя Даша Павлова из Тулы продолжает получать подарки и награды за свой героический поступок. На отдыхе в Крыму девочка спасла 5-летнего друга, упавшего в бассейн. Мальчик не вписался в поворот, когда ехал на самокате.

6 августа церемония награждения Даши Павловой прошла в Совете министров Республики Крым. В ней приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин и министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Юная тулячка получила путевку в «Артек» на следующий год. Она сможет самостоятельно выбрать смену, в которую на отправится в лагерь. Также Даша Павлова получила сертификаты на приобретение спортивной формы и посещение аквапарка, памятный знак, конфеты, игрушки.

- Ты молодец, настоящая героиня! Вся страна тобой гордится. Правильное воспитание – не задумывалась даже, не было времени на раздумье, - отметил Сергей Аксенов. - Увидела, что произошло, и мгновенно отреагировала, смело бросилась в бой за спасение мальчика.

Слова благодарности прозвучали и в адрес родителей тулячки за то, что воспитали настоящего патриота и бесстрашного человека.

Отметим, что ранее девочку наградили в местном Следственном комитете. Региональная награда ее ждет и в родной Туле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не могла оставить в беде": спасшую из бассейна друга семилетнуюю тулячку представят к двум наградам

Поступок девочки не остался незамеченным (подробности)