Туляки из Ленинского поселка просидят без воды четыре часа Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 августа, жители посёлка Ленинский, что находится на территории Тулы, останутся без холодной воды на протяжении четырёх часов. Это будет связано с проведением плановых профилактических работ. Об это сообщает «Тулагорводоканал».

Таким образом, подача воды будет отключена с 12:00 до 16:00 по следующим адресам: п. Ленинский, ул. Мичурина, ул. Комсомольская, Пионерский пер., ул. Л.Толстого, ул.Трудовая, ул. Луначарского, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Борисова, Советский, пер., ул. Советская, ул. Чихирева, Известковый пер., ул. Южная, ул. Восточная, в связи с производством ремонтных работ АО «Технопарк».

Также, возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа после проведённых работ.