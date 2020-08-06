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Коронавирус в Тульской области, последние новости на 6 августа 2020: 32 человека заболели и 40 выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 6 августа 2020
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Тульской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 6 августа стало известно о 30 новых случаях заболевания COVID-19.

Справились с болезнью 40 человек. Это жители Тулы и других районов области. Вместе с тем, 5 человек с подтвержденным COVID-19 скончались.

Фото: статистика

Фото: статистика

Отметим, что в регионе открыты для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты продолжают оказывать услуги. Работают фитнес-клубы и бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Также работают музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.

Вместе с тем, продолжает действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Их наличие на регулярной основе проверяют полицейские.

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