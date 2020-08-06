Региональный Минздрав объяснил особенности статистики по коронавирусу и умершим людям Фото: Алексей ФОКИН

С начала эпидемии коронавируса и по сей день региональный оперативный штаб продолжает давать статистику по количеству заболевших, выздоровевших и умерших людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Так, с марта месяца по 6 июля в Тульской области коронавирусом заболели 8506 человек, выздоровели — 7133, а скончались — 261.

При этом, отметим, что динамика продолжается продолжительная, заболевших людей с каждым днём становится все меньше, а выздоровевших больше. Однако, число умерших людей продолжает быть «на плаву» - от 3 до 6 человек за сутки.

Многие туляки, как и сами журналисты, задавались вопросом «Почему?». Почему при положительной динамике продолжаются летальные исходы с подтверждённым «ковидом». Вчера, 5 августа, на оперативном совещании глава регионального Минздрава помог всем жителям региона найти ответ на данный вопрос.

Как оказалось, что все те люди, которые умерли от коронавируса реально не умерли за прошедший день. Особенностью статистики является то, что чтобы установить точную причину смерти пациента, врачи делают ряд исследований, в том числе и биопсию. Результаты не приходят молниеносно, иногда приходится ждать до 45 дней . После получения результатов, эти данные сразу заносятся в статистику оперштаба, которая как раз таки датируется «минувшими сутками». Так, по факту, человека может уже не был полтора месяца, а данные по нему пришли только сейчас.

Отметим, что основная часть умерших с подтверждённой инфекцией относится к людям пожилого возраста, у которых были хронические сопутствующие заболевания.