Первым замом главы администрации Тулы назначен Юрий Тимонин

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В Туле назначен первый заместитель главы администрации. Им стал Юрий Николаевич Тимонин. Сегодня, 6 августа, он был представлен на рабочем совещании с заместителями главы администрации.

Юрий Николаевич Тимонин окончил Ивановский энергетический институт, кандидат технических наук. С 2000 по 2013 годы прошел несколько курсов повышения квалификации, в том числе программу «Современный руководитель» по специальности «Менеджмент» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Работал в энергетическом комплексе. Имеет региональные и государственные награды, почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

До назначения Юрий Тимонин занимал должность заместителя генерального директора — директора филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».