Семилетняя тулячка, которая спасла тонущего в бассейне друга, получила награду Фото: материалы пресс-служб

Семилетняя Дарья Павлова получила благодарственное письмо и ценные подарки. Торжественная церемония прошла в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю. В селе Уютное города Судака девочка вместе с родителями находится на отдыхе.

Исполняющий обязанности главы местного ведомства Владимир Терентьев поблагодарил Дашу за ее поступок, отметил героизм её совсем еще детской души, а также обратился со словами благодарности к её родителям за достойное воспитание дочери.

Поводом для награждения девочки стал ее поступок: 1 августа она спасла упавшего в бассейн друга. ЧП произошло, когда мальчик катался около него на самокате. Увидев ребенка в воде, Даша не раздумывая бросилась за ним. Тулячка не дала Арсению захлебнуться, а подоспевший во время отец мальчика вытащил ребенка из бассейна.

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Поступок девочки не остался незамеченным (подробности)