Дмитрий Миляев проинспектировал состояние дорожной разметки

Всего на территории города в настоящее время обустроено 750 пешеходных переходов. До 1 октября текущего года запланирована организация еще 19 пешеходных переходов. Все они будут приведены в нормативное состояние.

До 1 октября текущего года запланирована организация еще 19 пешеходных переходов.Фото: материалы пресс-служб

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов рассказал главе администрации города, что в настоящее время работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки выполнены на 543 пешеходных переходах. Проводят их силами специализированных подрядных организаций, в том числе в рамках гарантийных обязательств.

Так, разметка нанесена на пешеходных переходах пр. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Ложевой, пр. Красноармейском, ул. Пролетарской, ул. Лейтейзена, ул. Н. Руднева, Одоевском шоссе.

Продольную разметку на магистральных улицах наносят термопластиком, на второстепенных улицах – эмалью.Фото: материалы пресс-служб

- На перекрестке пр-та Ленина с ул. Л. Толстого, где мы сейчас находимся, видим разметку, которая на гарантии. По нормативу 75% сохранности площади этой разметки считается допустимым к эксплуатации, но по контракту, она должна свой гарантийный срок службы – 1 год - выдерживать в первоначальном виде, - отметил Дмитрий Борисов. - Пока разметка соответствует технологическим требованиям, у подрядчика есть время для устранения недостатков. В случае неисполнения своих обязательств, приступаем к претензионной работе, подрядчиков понуждают к исполнению через суд, либо мы наносим разметку собственными силами, а потом взыскиваем через суд затраченные средства.

В рамках текущих муниципальных контрактов запланировано выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки еще на 176 пешеходных переходах.

Одновременно с этим на территории Тулы продолжаются работы по нанесению продольной дорожной разметки. Они выполнены на 95%.

Все работы выполняют ночью, чтобы не мешать дорожному движению.Фото: материалы пресс-служб

До конца строительного сезона продольную разметку в рамках текущих муниципальных контрактов нужно нанести на Щекинском шоссе, пр. Ленина от Щекинского шоссе до ул. 9 Мая, ул. Скуратовской (краевая линия).

Все работы выполняют ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Размечают дороги тремя способами. Продольную разметку на магистральных улицах наносят термопластиком, на второстепенных улицах – эмалью. Пешеходные переходы на магистральных улицах размечают холодным пластиком. На второстепенных улицах, где трафик ниже, допустимо нанесение горизонтальной разметки эмалью.

В областной столице продолжаются работы по нанесению дорожной разметкиФото: материалы пресс-служб

- Мы посмотрели, как в городе организована работа по нанесению дорожной разметки. Вопрос важный с точки зрения организации дорожного движения, его безопасности. Мы помним, что Губернатор дал поручение усилить работу по нанесению дорожной разметки на улицах. В текущем году у нас заключено 7 муниципальных контрактов, 5 из них исполнено, 2 в работе на общую сумму почти 26 млн рублей. В стадии размещения еще один крупный контракт на 7 млн рублей. Планы, которые мы ставили по продольной разметке, на текущий момент практически реализованы. Планируем, что до конца строительного сезона до нормативного состояния будут доведены 100% пешеходных переходов, - подытожил Дмитрий Миляев.