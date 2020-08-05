В Тульской области убитая 13-летняя школьница была изнасилована

Трагическая история, которая произошла в июне, потрясла поселок Бородинский. Здесь пропала 13-летняя школьница. Она ушла из дома и не вернулась.

Девочку искали всем миром. Спустя 3 дня ее тело обнаружили в лесопосадке вблизи поселка. А вскоре по подозрению в убийстве девочки полицейские задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину.

Обстоятельства дела держатся в секрете. Однако некоторые нюансы случившегося все-таки стали известны. Оказалось, что школьница была перед смертью изнасилована.

- 13-летняя девочка вышла погулять. Человек, который 9 дней назад освободился из места лишения свободы, встретил ее, вступил с ней в контакт, установил видимо психологический какой-то контакт, завел в укромное место, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем и убийство, - сообщил заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного Комитета России, генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов в интервью «Вести FM». - Однако благодаря тому, что оперативно сработали прежде всего оперативные подразделения МВД России, Следственного комитета, волонтеры, был быстро обнаружен труп девочки. Затем вышли на этого человека, и преступление в течение нескольких суток было раскрыто.