2020-08-05T16:24:51+03:00
Происшествия

В Тульской области убитая 13-летняя школьница была изнасилована

В деле о жестком убийстве появились новые подробности
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Убитая в Бородино 13-летняя школьница была изнасилованаУбитая в Бородино 13-летняя школьница была изнасилованаФото: материалы пресс-служб
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Трагическая история, которая произошла в июне, потрясла поселок Бородинский. Здесь пропала 13-летняя школьница. Она ушла из дома и не вернулась.

Девочку искали всем миром. Спустя 3 дня ее тело обнаружили в лесопосадке вблизи поселка. А вскоре по подозрению в убийстве девочки полицейские задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину.

Обстоятельства дела держатся в секрете. Однако некоторые нюансы случившегося все-таки стали известны. Оказалось, что школьница была перед смертью изнасилована.

- 13-летняя девочка вышла погулять. Человек, который 9 дней назад освободился из места лишения свободы, встретил ее, вступил с ней в контакт, установил видимо психологический какой-то контакт, завел в укромное место, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем и убийство, - сообщил заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного Комитета России, генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов в интервью «Вести FM». - Однако благодаря тому, что оперативно сработали прежде всего оперативные подразделения МВД России, Следственного комитета, волонтеры, был быстро обнаружен труп девочки. Затем вышли на этого человека, и преступление в течение нескольких суток было раскрыто.

Поиск пропавшей 13-летней девочки в Тульской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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