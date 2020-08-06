9 августа в центре Тулы снова запретят продавать алкоголь Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 9 августа, в центре Тулы будет ограничена продажа алкогольной продукции. Так «сухой закон» будет действовать в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Арсенал». На поле тульского стадиона встретятся наш «Арсенал» и ФК «Ахмат» из Грозного. Начало игры в 19.00.

По этой причине в Туле ограничат продажу алкоголя в магазинах на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». По запрет попадёт даже некрепкие алкогольные напитки — пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

Продажа алкоголя будет запрещена за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча. Таким образом «сухой закон» 9 августа будет действовать с 16:00 до 22.00.