2020-08-05T14:58:20+03:00
Здоровье

В Тульскую область вакцина от гриппа поступит в августе

Сейчас можно получить прививку от кори и краснухи
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В Тульскую область вакцина от гриппа поступит в августеВ Тульскую область вакцина от гриппа поступит в августеФото: Алексей ФОКИН
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В Тульскую область вакцина от гриппа поступит в августе. По нормативам, от него должны быть привиты 60% населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Вакцина от пневмококковой инфекции станет актуальной для курильщиков и людей, которые имеют хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, а также страдают диабетом. Ожидается, что поступит порядка 10 тысяч доз вакцины.

Среди серьезных заболеваний, возбудителями которых часто являются пневмококки, можно назвать пневмонию, менингит и бактериемию с температурой.

Отметим, что вакцинация в регионе уже стартовала. Сейчас можно получить прививку от кори, краснухи, гепатита В, дифтерии и столбняка.

Порядок проведения прививочной кампании будет зависеть от эпидобстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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