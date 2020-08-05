2020-08-05T12:05:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 августа 2020: 30 заболевших и 6 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 августа 2020
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 августа 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 5 августа 2020Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Тульской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 5 августа стало известно о 30 заболевших.

Среди выздоровевших - 41 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 6 человек.

Идет на спад и темп прироста заболеваемости. Коэффициент распространения не превышает 0,9.

Статистика

Статистика

В регионе максимально сняты ограничения. Открыты для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты оказывают услуги. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Их наличие на регулярной основе проверяют полицейские. За прошлую неделю было выявлено около 450 правонарушений.

Готовятся в регионе и к возможной второй волне коронавируса. На случай осложнения эпидобстановки разработан мобилизационный план по разворачиванию коек в медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тульской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24
Пропавшая в Тульской области девочка найдена живой
В Тульской области водитель иномарки сбил 91-летнего мужчину
В Тульской области почти три тысячи человек пострадали от укусов клещей
Глава тульского ГИБДД назвал трамваи транспортом будущего
В Тульской области 71-летний водитель иномарки сбил пешехода
В Тульской области двое представителей цыганского этноса украли мотоблок и бензопилу
В Туле на ул. Рязанской полицейские задержали двух иностранцев
9 августа в Туле ограничат продажу алкоголя
В Туле из-за футбола ограничат движение транспорта
Погода в Туле 5 августа: небольшая облачность и +26 градусов
До 7 августа в Туле возле площади Ленина будет ограничено движение транспорта
Житель Тульской области попытался убить сожителя своей бывшей жены
5 августа многим тулякам снова отключат свет
В Тульской области каждое шестое ДТП совершают пьяные водители
Госпитализированный из автобуса туляк получил порез, пытаясь проникнуть в храм
В Тульской области шесть выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок
Технологии адаптивного тестирования помогают «Ростелекому» выбрать кандидатов для образовательной программы
В Тульской области при пожаре погиб мужчина: СК проводит проверку
В Тульской области пятеро подростков пойдут под суд за кражу
Житель Тульской области забил знакомого тростью
Первый заместитель главы администрации Тулы покинул свой пост
В Туле появится филиал Государственного исторического музея
Житель Тульской области украл у собутыльника мобильник