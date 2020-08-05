Коронавирус в Тульской области, последние новости на 5 августа 2020: 30 заболевших и 6 умерших

В Тульской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. 5 августа стало известно о 30 заболевших.

Среди выздоровевших - 41 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 6 человек.

Идет на спад и темп прироста заболеваемости. Коэффициент распространения не превышает 0,9.

Статистика

В регионе максимально сняты ограничения. Открыты для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты оказывают услуги. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Их наличие на регулярной основе проверяют полицейские. За прошлую неделю было выявлено около 450 правонарушений.

Готовятся в регионе и к возможной второй волне коронавируса. На случай осложнения эпидобстановки разработан мобилизационный план по разворачиванию коек в медучреждениях.