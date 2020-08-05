В Тульской области экс-сотрудник ФСИН отправится в колонию за передачу осужденным сим-карт и телефонов

В Донском 23-летний бывший сотрудник ФСИН виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Молодой человек покупал сим-карты за деньги осужденных, мобильные телефоны и проносил их в колонию для передачи заключенным. За это он получил более 240 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил молодой человек к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также он не сможет 5 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Бывшего сотрудника колонии взяли под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил.