2020-08-05T11:50:10+03:00
Происшествия

В Тульской области экс-сотрудник ФСИН отправится в колонию за передачу осужденным сим-карт и телефонов

Также он не сможет 5 лет занимать должности на госслужбе
Поделиться:
В Тульской области экс-сотрудник ФСИН отправится в колонию за передачу осужденным сим-картВ Тульской области экс-сотрудник ФСИН отправится в колонию за передачу осужденным сим-картФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Донском 23-летний бывший сотрудник ФСИН виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Молодой человек покупал сим-карты за деньги осужденных, мобильные телефоны и проносил их в колонию для передачи заключенным. За это он получил более 240 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил молодой человек к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также он не сможет 5 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Бывшего сотрудника колонии взяли под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Услышали выстрелы и сделали музыку громче»: на Урале полицейские гонялись с оружием за пьяными подростками
Сотрудники ГИБДД несколько раз просили водителя остановить машину, однако тот игнорировал требования, поэтому силовикам пришлось применять оружие
Новости 24
Пропавшая в Тульской области девочка найдена живой
В Тульской области водитель иномарки сбил 91-летнего мужчину
В Тульской области почти три тысячи человек пострадали от укусов клещей
Глава тульского ГИБДД назвал трамваи транспортом будущего
В Тульской области 71-летний водитель иномарки сбил пешехода
В Тульской области двое представителей цыганского этноса украли мотоблок и бензопилу
В Туле на ул. Рязанской полицейские задержали двух иностранцев
9 августа в Туле ограничат продажу алкоголя
В Туле из-за футбола ограничат движение транспорта
Погода в Туле 5 августа: небольшая облачность и +26 градусов
До 7 августа в Туле возле площади Ленина будет ограничено движение транспорта
Житель Тульской области попытался убить сожителя своей бывшей жены
5 августа многим тулякам снова отключат свет
В Тульской области каждое шестое ДТП совершают пьяные водители
Госпитализированный из автобуса туляк получил порез, пытаясь проникнуть в храм
В Тульской области шесть выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок
Технологии адаптивного тестирования помогают «Ростелекому» выбрать кандидатов для образовательной программы
В Тульской области при пожаре погиб мужчина: СК проводит проверку
В Тульской области пятеро подростков пойдут под суд за кражу
Житель Тульской области забил знакомого тростью
Первый заместитель главы администрации Тулы покинул свой пост
В Туле появится филиал Государственного исторического музея
Житель Тульской области украл у собутыльника мобильник