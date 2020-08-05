Новые автомобили для медиков региона

24 реанимобиля, оснащенные всем необходимым для оказания медицинской помощи, поступили в регион в рамках контракта с Минпромторгом РФ. Благодаря закупке новых машин, возраст автопарка Центра медицины катастроф не будет превышать пяти лет.

Еще 17 машин повышенной проходимости LADA приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств регионального бюджета для медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и амбулаторий 11-ти районных больниц.

Фото: Алексей ФОКИН

…До вручения остаются считанные минуты, машины выстроились в ряд на пл. Ленина. Новенькие «Нивы» передадут медицинским работникам, имеющим водительское удостоверение, в качестве служебного транспорта. Приобретение автомобилей повышенной проходимости осуществляется в рамках реализации кадровой программы. С 2016 по 2019 годы на бюджетные средства приобретено 78 таких автомобилей. Кроме того, в 2019 году еще 20 автомобилей по поручению Алексея Дюмина Фонд развития Тульской области «Перспектива» передал в 10 районов области.

Чтобы оперативно помочь

Одна из счастливых обладателей «Нивы» - фельдшер ФАПа из Ефремовского района – Наталья Егорова. Ключи от авто медработник с 30-летним стажем получила из рук губернатора Алексея Дюмина.

С Натальей Георгиевной мы пообщались после торжественной церемонии.

- Работа сельского фельдшера имеет специфику: пациенты ждут тебя и в дождь, и в снег, и в зной, - говорит Наталья Егорова. - Приходилось ходить пешком: по труднопроходимым дорогам, просто по полям… Чего за годы работы только не было: помню, иду в ливень по обочине трассы, мимо проносится фура, мой зонтик выворачивает наизнанку… Но выхода нет, иду дальше….

Фельдшер ФАПа из Ефремовского района Наталья ЕгороваФото: Алексей ФОКИН

- Служебная машина - моя мечта, я недавно права получила! – с улыбкой продолжает Наталья Георгиевна. - До пациентов теперь проще добраться, больший объем работы смогу сделать за то же время. А работы хватает: в зоне ответственности 484 жителя пяти деревень, из них 73 ребенка. Расстояние до некоторых населенных пунктов – до 6 км!

- Как начинался ваш путь в медицине?

- У меня отец всю жизнь в этой профессии: работал в советские годы фельдшером в казахстанском Аркалыке. С детских лет брал меня с собой на вызовы, я приходила к нему в поликлинику. Нравилось, как он в белом халате принимает пациентов. Сложилось понимание: профессия медика – нужная и престижная! Это так важно – заботиться о здоровье людей! Работа не из легких, но результат стоит того: видеть счастливые глаза пациентов, которым помог, – великое счастье! Старшая сестра первой пошла по стопам отца, поступив в медучилище в Аркалыке, через 3 года поступила туда и я. Учиться нравилось, когда началась практика - стало еще интереснее! Довелось поработать в инфекционном отделении, ассистировать на хирургических операциях. В 1989-м, после окончания училища, я, в качестве коллеги, присоединилась к отцу в больнице, начав свой путь фельдшера.

А в 1991 году мы переехали в Тульскую область, где я стала работать в ФАПе в Каменском районе. В 1997 году перебрались в д. Круглики Ефремовского района: здесь я продолжаю свою фельдшерскую практику по сей день.

- Каково сейчас трудиться в медицине, специалистов хватает?

- Проблема дефицита медиков постепенно решается. Есть программа по привлечению молодых врачей на работу в медучреждения региона, предусматривающая меры социальной поддержки, помощь в решении жилищного вопроса. Медработники, впервые прибывшие к нам в регион, получают стимулирующие выплаты. Это большое и нужное дело!

Фото: Алексей ФОКИН

Я работаю на селе, для меня важно, что районным медицинским учреждениям стали уделять пристальное внимание. У нас много маломобильных пожилых пациентов, но на работниках ФАПов лежит ответственность не только за них: надо и малышам вовремя прививки сделать, и беременных наблюдать… Всем необходимым мы обеспечены: по запросу получаем препараты, одноразовые материалы. В ФАПе есть электрокардиограф, глюкометр, прибор для измерения уровня холестерина, тонометр. Благодаря передвижному медицинскому комплексу, у людей появилась возможность сделать флюорографию, маммографию, получить консультацию гинеколога и заключение терапевта. Жители «глубинки» получают медицинскую помощь на достойном уровне. Кстати, служебный автомобиль для сельского фельдшера немаловажный шаг в этом деле. Большое спасибо за возможность оперативно помогать людям!