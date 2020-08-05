АО «Внешстрой»: Работать на благо Тульского региона

- Николай Петрович, ваша компания плодотворно работает в Тульской области более четверти века. Как удается всегда быть на высоте, удерживать позиции одного из флагманов строительной отрасли региона?

- Такое возможно благодаря слаженной и ответственной работе нашего коллектива. Когда люди трудятся на совесть, с высокой степенью ответственности за результат, под силу задачи любой сложности. Не было ни одного случая, чтобы «Внешстрой» не выполнил своих обязательств. Это касается как выполнения обязательств перед дольщиками, сроков строительства, так и качества нашей работы.

14 января 2020 года. Выезд главы администрации Тулы Дмитрия Миляева на строительство объектов водоснабжения. В мероприятии принял участие генеральный директор компании-подрядчика АО СЗ "Внешстрой" Николай Афанасьев.Фото: материалы пресс-служб

Построенные жилые и социальные объекты - надежный и солидный фундамент нашего авторитета. Развитию способствует сотрудничество с проектными организациями, наличие в портфеле заказов серьезных объектов с архитектурной проработкой, внушительная материально-техническая база.

Мы давно уже выросли из понятия «застройщика»: у нас весомая производственная база, где производим плитку, черепицу, железобетонные конструкции и т. д. – то, что необходимо для строительного процесса.

- Как на работе предприятия сказалась пандемия коронавируса?

- Период был непростой, но мы продолжали работать: офисные сотрудники на «удаленке», а на стройке, как и прежде, кипела жизнь: бульдозеристы, каменщики и крановщики работали на объектах. Каждый был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Хочу отметить наше участие в переоборудовании спортивного манежа на стадионе Арсенал» в госпиталь для больных COVID-19. Коллектив «Внешстрой» с честью выполнил задачу, поставленную губернатором Алексеем Геннадиевичем Дюминым – все работы на участке произведены качественно и оперативно – всего за 12 дней.

23 апреля 2020 года. Губернатор Алексей Дюмин проконтролировал ход работ по замене участка магистрального водовода Медвенско-Осетровского водозабора. Проект реконструкции магистральных водоводов разработан при участии АО СЗ "Внешстрой".Фото: материалы пресс-служб

- Вы традиционно уделяете внимание социальным программам…

- Да, наше предприятие всегда было социально-ориентированным. Многие наши проекты – не ради денег, а для решения важных в человеческом плане задач. Мы строим много домов в области для переселения людей из ветхого аварийного фонда, для детей-сирот… Здесь хотел бы выделить возведение жилых объектов в Кимовске, Донском и пос. Скуратово. Эта важная социальная работа будет продолжена.

- Расскажите о других знаковых на сегодня объектах АО «Внешстрой»…

- Один из амбициозных проектов – ЖК «Красные Ворота». В экологически чистом районе, вокруг памятника Защитникам неба Отечества, скоро появится новый микрорайон разной этажности. Главное достоинство комплекса – междомовые территории – мини-скверы без автомобилей: парковочные места предусмотрены с внешней стороны домов. Во дворах будут детские и игровые площадки, уличные тренажеры, зоны отдыха.

Дома «Внешстроя» – это всегда удачные планировочные решения, комфортные и уютные квартиры. Еще важный момент: мы строим, используя проверенные, эффективные материалы, чтобы не просто сдать дом, а построить его на века. Мы работаем не только над жилищным строительством, но и над обеспечением города инженерной инфраструктурой.

В частности, в ноябре планируем полностью сдать в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский: здесь мы осуществляем замену старых и ветхих труб на современные полиэтиленовые толщиной 53 мм, которые прослужат 75-100 лет и решат застарелую проблему аварийности, которая лишала холодной воды Пролетарский и часть Центрального района Тулы.

Николай Афанасьев: "Одно из направлений нашей деятельности - обеспечение города инженерной инфраструктурой. В ноябре 2020 года планируем сдать в эксплуатацию водовод на участке Венев - д. Анишино – пос. Волынцевский".Фото: материалы пресс-служб

- Николай Петрович, каким вы видите будущее строительной индустрии?

- Эта сфера - двигатель всех отраслей народного хозяйства, показатель его состояния. Известно, что один человек, работающий в строительстве, создает 12 рабочих мест в смежных областях: транспорт, металлургия, электроэнергия, газ и др. Отрадно, что молодежь стала активней приходить в нашу отрасль: ребята стремятся не только в прорабы и инженеры, но и не брезгуют рабочими специальностями. Поэтому в перспективах тульской строительной индустрии я уверен.

В преддверии профессионального праздника хочу поздравить наш коллектив, коллег, партнеров, всех причастных к созидательному труду строителя!

Акционерное общество

Специализированный застройщик "Внешстрой":

Тула, ул. Демидовская плотина, 27,

телефон (4872) 40-58-62.

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