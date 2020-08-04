Мама семилетней тулячки, спасшей из бассейна ребенка: Мы гордимся дочкой

Поступок 7-летней Даши из Тулы вызвал восхищение россиян. На отдыхе в Крыму девочка мгновенно бросилась в бассейн для спасения своего друга – 5-летнего мальчика Арсения. Инцидент произошел 1 августа в пригороде Уютное (городской округ Судак).

Ребенок катался на самокате вокруг бассейна, а затем упал в него. Даша прыгнула за ним прямо в платье и вытолкнула к бортику. Уже там мальчика перехватили взрослые и вытащили из бассейна за руки. Храбрая тулячка сама выбралась из воды.

Своему поступку Даша большого внимания не придает: мол, не умеющего плавать друга вытащить из воды было ее долгом. Иначе было поступить нельзя.

Тем не менее, после случившегося для юной спасительницы устроили праздник.

Даша занимается плаванием и танцами. В этом году она отправится в школу. А пока набирается сил перед учебным годом на море.

Здесь ее застало известие о предстоящем поощрении. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить девочку к награде.

- Мы гордимся дочкой! Значит мы не зря вкладываем душу в своих троих детей, - говорит Ольга Павлова, мама Даши. - Сама Даша уже в курсе предстоящей награды. Сейчас бегает, играет, наслаждается морем. Чуть настороженно встречает всех приходящих к ней людей в форме, из МЧС и полиции.

Местные жители также поздравляют родителей девочки с ее отличным воспитанием: такая дочь не бросит и всегда придёт на выручку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семилетняя тулячка спасла упавшего в бассейн мальчика

ЧП произошло в частном отеле в Крыму (подробности)