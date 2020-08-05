2020-08-04T17:51:11+03:00
Общество

В Туле из-за ремонта снова перекроют для движения улицу Демонстрации

Ограничения будут введены на 5,6,7 и 8 августа
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле из-за ремонта снова перекроют для движения улицу ДемонстрацииВ Туле из-за ремонта снова перекроют для движения улицу ДемонстрацииФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на улице Демонстрации продолжается ремонт дорожного покрытия. В связи с этим, на одном из ее участков снова вводятся ограничения для движения транспорта.

Так с 8:00 5 августа до 22:00 7 августа будет перекрыт участок от ул. Советской до ул. Ленина . А 8 августа с 8:00 до 22:00 нельзя будет проехать на участке от ул. Ленина до ул. Лейтейзена.

На период ограничений движение маршрутов №12 и №55 будет осуществляться по изменённой схеме:

Автобусы №12 ( Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»):

ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

Маршрут №55 (Ивановские дачи — 12-1 проезд Мясново):

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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