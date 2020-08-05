Жители Пролетарского района Тулы на сутки останутся без воды

Завтра, 5 августа, в Пролетарском округе Тулы произойдет плановое отключение воды, которое продлится сутки. Это будет связано с ремонтно-профилактическими работами на Медвенско-Осетровском водозаборе.

В связи с этим, с 08:00 5 августа по 08:00 6 августа без воды останутся:

Пролетарский территориальный округ Тулы, в том числе в Венев монастырь, д. Анишино ул. Новая, с. Богоявленка, п. Молодежный, д. Медвенка, сов-з Новомедвенский, мкрн Рублево-Медвенский, п. Комарки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Однако, тулякам, оставшимся без воды будет оказана «водная помощь» в виде бесплатной выдаче воды.

Выдача питьевой воды с 08.00 до 20.00 в киосках "Губернский колодезь":

ул. Степанова, 29 (киоск 5);

ул. Марата, 24 б (киоск 4);

ул. Кирова, 14 (киоск 62);

ул. Кирова, 32 (киоск 66):

ул. Кутузова, 15 (киоск 57);

ул. Металлургов, 60 (киоск 64);

ул. Металлургов, 1б (киоск 3).

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 08.00 до 21.00

ул. Пролетарская, 22а ТЦ «Рио»

ул. Ложевая,125а ТЦ «Пролетарский»

ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург»

ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский»

ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки)

Выдача питьевой воды из машины ««Губернский колодезь» с 08.00 до 20.00

ул. Пролетарская, 22а ТЦ «Рио»

ул. Ложевая,125а ТЦ «Пролетарский»

ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург»

ул. Кутузова, 13 ТЦ «Кировский»

ул. Бондаренко, 23 (в районе хоккейной коробки)