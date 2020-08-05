Семилетнюю тулячку, бросившуюся в бассейн для спасения мальчика. представят к награде

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде тулячку Дарью. Семилетняя девочка прямо в платье бросилась спасать своего друга, который случайно упал в бассейн.

- Такой поступок без сомнений заслуживает уважения и поощрения, - отметил Сергей Шахов.- Не каждый взрослый решится на такой шаг, ребенка безусловно необходимо представить к награде!

Специалисты уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка и готовят необходимые документы.

Инцидент произошел 1 августа в пригороде Уютное (городской округ Судак). Дарья спасла жизнь не умеющему плавать 5-летнему Арсению.

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