2020-08-04T16:55:19+03:00
Происшествия

Туляки не могут забрать свои покупки из мебельного магазина в ТРЦ

Ситуация оказалась результатом спора между арендатором и арендодателем
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Туляки не могут забрать свои покупки из мебельного магазина в ТРЦТуляки не могут забрать свои покупки из мебельного магазина в ТРЦФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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Покупатели мебельного салона, расположенного в торговом центре, не могут вывезти оплаченные покупки. Все дело в том, что товар стал залогом, пока магазин не рассчитается за аренду. Погасить долг перед ТЦ магазин собирался за счет новых продаж.

- Я оплатила мебель еще 8 июля. Доставка была назначена на 23 июля. За несколько дней вывезла всю старую мебель, чтобы на ее место поставить новую, - рассказывает тулячка Ольга. - Но тут мне позвонили из магазина и сообщили, что доставка отменяется и, когда я смогу ее получить, неизвестно. Теперь мне приходится спать буквально на полу.

Заложниками этой ситуации, по словам тулячки, стали еще более 20 человек. Многие также как и она вывезли старую мебель в ожидании новой. Теперь их встречают в квартирах голые стены.

Туляки уже обратились в правоохранительные и надзорные органы. Решение по этому вопросу еще не вынесено. Между тем, люди продолжают оставаться заложниками проблемы. В этой ситуации им советуют обратиться в суд с иском в адрес продавца.

- У нас нет претензий к магазину. Не нужно, чтобы нам возвращали деньги. Мы хотим получить свою оплаченную мебель, - говорит Ольга.

Впрочем, сейчас в ситуации наметились сдвиги. Некоторым тулякам пообещали дать возможность получить товар, правда, сроки по-прежнему остаются неизвестны.

«КП-Тула» ситуацию с мебельным салоном представители ТРЦ «Макси» прокомментировали следующим образом:

- В отношениях с арендаторами мы действуем в соответствии с условиями договора аренды и положениями действующего законодательства РФ, которые регламентируют наши взаимоотношения с арендатором. Арендатор может забрать и доставить товар покупателю. Для этого Арендатору необходимо соблюсти определенную процедуру: предварительно обратиться к администратору ТРЦ с запросом на вывоз товара, а также согласовать с нашим представителем порядок и условия вывоза товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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