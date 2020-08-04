В Туле столкнулись иномарка и автобус

4 августа в 10-10 на пересечении улиц проспекта Ленина и Гоголевская произошло ДТП. 44-летняя женщина на автомобиле "Citroen DS3" столкнулся с автобусом "ПАЗ" под управлением 37-летнего мужчины.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В результате ДТП пострадала пассажир автобуса, 47-летняя женщина. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.