2020-08-04T12:20:37+03:00
Происшествия

В Туле столкнулись иномарка и автобус

В аварии пострадала 47-летняя женщина
Поделиться:
В Туле столкнулись иномарка и автобусВ Туле столкнулись иномарка и автобусФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

4 августа в 10-10 на пересечении улиц проспекта Ленина и Гоголевская произошло ДТП. 44-летняя женщина на автомобиле "Citroen DS3" столкнулся с автобусом "ПАЗ" под управлением 37-летнего мужчины.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В результате ДТП пострадала пассажир автобуса, 47-летняя женщина. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Друзья до последнего покрывали его: подробности страшной аварии в центре Екатеринбурга от следователя СК
Ровно год назад уличный художник Владимир Васильев устроил ДТП, в котором погибли двое мужчин. Чтобы избежать сурового наказания, лихач вместе с отцом пытался подменить мочу для «чистых» анализов
Новости 24
В Туле появится филиал Государственного исторического музея
Житель Тульской области украл у собутыльника мобильник
Вдоль площади Ленина в Туле запретили парковку на четыре дня
В Туле голая женщина помылась в фонтане около драмтеатра
В Тульской области полыхал дом: есть пострадавший
Погода в Туле 4 августа: малооблачно и +24 градуса
5 августа жителям Пролетарского округа Тулы будут бесплатно раздавать воду
5 августа Пролетарский округ останется без воды
18 августа в Туле откроется Ледовый дворец
В Тульской области на улице задержали грабителя
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В тульском приюте две сотни животных остались без воды
В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка: в ДТП пострадали оба водителя
В Тульской области в реанимации находятся 32 человека с коронавирусом
В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка
Житель Тульской области пытался убить сожителя бывшей жены
В Тульской области «Ford» сбил 52-летнюю женщину
В Туле на улице Кутузова пешеход угодил под колеса иномарки
В Туле 23 мотоциклиста попались на нарушении ПДД
«Ростелеком» приглашает тульских студентов на всероссийские соревнования по кибербезопасности
В Туле мужчину с ножевым ранением госпитализировали из автобуса
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года составило 32 человека