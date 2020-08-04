Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 августа 2020: 33 заболевших и 2 умерших

По сравнению с предыдущим днем число заболевших в Тульской области незначительно изменилось. 4 августа стало известно о 33 заболевших.

Среди выздоровевших - 35 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 2 человека.

Статистика

Эпидобстановка дает возможность снять ряд ограничений в регионе. Открыты для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты оказывают услуги. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Их наличие на регулярной основе проверяют полицейские.

Готовятся в регионе и к возможной второй волне коронавируса.