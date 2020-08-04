2020-08-04T12:12:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 4 августа 2020: 33 заболевших и 2 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 августа 2020
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 августа 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 4 августа 2020Фото: Алексей ФОКИН
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По сравнению с предыдущим днем число заболевших в Тульской области незначительно изменилось. 4 августа стало известно о 33 заболевших.

Среди выздоровевших - 35 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 2 человека.

Статистика

Статистика

Эпидобстановка дает возможность снять ряд ограничений в регионе. Открыты для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты оказывают услуги. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.

Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Их наличие на регулярной основе проверяют полицейские.

Готовятся в регионе и к возможной второй волне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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