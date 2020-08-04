В Тульской области 65 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ. Наибольшее количество - по русскому языку (наивысший балл получили 40 человек). Еще 10 человек набрали 100 баллов по литературе, 4 – по информатике и ИКТ, по 3 – по истории и обществознанию, по 2 – по физике и химии, 1 – по математике профильного уровня.

200 баллов по двум ЕГЭ набрал выпускник из Узловой. У Никиты Грудинина - максимальные результаты по русскому языку и химии.

В целом в регионе по сравнению с прошлым годом увеличились средний балл и доля высокобалльных работ.

Чаще всего в этом году участники ЕГЭ выбирали:

- русский язык (93,1%);

- математику профильного уровня (58,6%);

- обществознание (53,6%);

- физику (28,5%);

- биологию (21,1%).

Напомним, основной период ЕГЭ в этом году прошел с 3 по 25 июля. В нем приняли участие в 5 937 человек.