2020-08-04T11:16:30+03:00
Общество

В Туле более 900 автомобилистов парковались на газоне

Именно столько выявлено нарушений с начала года
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
В Туле более 900 автомобилистов парковались на газонеВ Туле более 900 автомобилистов парковались на газонеФото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Изменить размер текста:

В Туле продолжают выявлять нарушителей, которые паркуются на озелененных территориях. Очередной рейд прошел 4 августа. Сотрудники УАТН составили протоколы на автомобилистов, оставивших машины на участке от ул. Октябрьской до ул. Максимовского.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Затем протоколы направят в административную комиссию по району. Именно она будет выносить решение: есть ли состав административного правонарушения или нет. А значит: имеются ли основания для вынесения штрафа.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

За парковку на газоне автомобилисту придется заплатить 2 тысячи рублей. Нарушителю на оплату штрафа дается 2 месяца. После этого может быть принято решение о наложении штрафа в двойном размере. Другими словами, к 2 тысячам, которые автомобилист должен был заплатить изначально, добавят еще 4. Итого - 6 тысяч рублей.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Впрочем, если автомобилист не согласен с решение административной комиссии, он может обратиться в суд.

Отметим, что с начала года выявлено более 900 нарушений. Уже наложено штрафов на сумму более 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туле появится филиал Государственного исторического музея
Житель Тульской области украл у собутыльника мобильник
Вдоль площади Ленина в Туле запретили парковку на четыре дня
В Туле голая женщина помылась в фонтане около драмтеатра
В Тульской области полыхал дом: есть пострадавший
Погода в Туле 4 августа: малооблачно и +24 градуса
5 августа жителям Пролетарского округа Тулы будут бесплатно раздавать воду
5 августа Пролетарский округ останется без воды
18 августа в Туле откроется Ледовый дворец
В Тульской области на улице задержали грабителя
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В тульском приюте две сотни животных остались без воды
В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка: в ДТП пострадали оба водителя
В Тульской области в реанимации находятся 32 человека с коронавирусом
В Туле около здания УГИБДД перевернулась легковушка
Житель Тульской области пытался убить сожителя бывшей жены
В Тульской области «Ford» сбил 52-летнюю женщину
В Туле на улице Кутузова пешеход угодил под колеса иномарки
В Туле 23 мотоциклиста попались на нарушении ПДД
«Ростелеком» приглашает тульских студентов на всероссийские соревнования по кибербезопасности
В Туле мужчину с ножевым ранением госпитализировали из автобуса
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года составило 32 человека