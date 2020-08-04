В Туле более 900 автомобилистов парковались на газоне

В Туле продолжают выявлять нарушителей, которые паркуются на озелененных территориях. Очередной рейд прошел 4 августа. Сотрудники УАТН составили протоколы на автомобилистов, оставивших машины на участке от ул. Октябрьской до ул. Максимовского.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Затем протоколы направят в административную комиссию по району. Именно она будет выносить решение: есть ли состав административного правонарушения или нет. А значит: имеются ли основания для вынесения штрафа.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

За парковку на газоне автомобилисту придется заплатить 2 тысячи рублей. Нарушителю на оплату штрафа дается 2 месяца. После этого может быть принято решение о наложении штрафа в двойном размере. Другими словами, к 2 тысячам, которые автомобилист должен был заплатить изначально, добавят еще 4. Итого - 6 тысяч рублей.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Впрочем, если автомобилист не согласен с решение административной комиссии, он может обратиться в суд.

Отметим, что с начала года выявлено более 900 нарушений. Уже наложено штрафов на сумму более 600 тысяч рублей.