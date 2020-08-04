В Туле не поделили дорогу два "Рено"
По предварительным данным, водитель одной из машин не заметил вторую
В Туле не поделили дорогу два "Рено"Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Изменить размер текста:
Утром 4 августа на ул. Дегтярева произошло ДТП. Дорогу не поделили два автомобиля "Рено Логан".
По предварительным данным, водитель одной из машин выезжал сзади и не заметил второе авто. В результате врезался в бок.
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
В аварии никто не пострадал. Движение не затруднено.
Водители предпочли разобраться с ДТП самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU