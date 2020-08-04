В Туле не поделили дорогу два "Рено"

Утром 4 августа на ул. Дегтярева произошло ДТП. Дорогу не поделили два автомобиля "Рено Логан".

По предварительным данным, водитель одной из машин выезжал сзади и не заметил второе авто. В результате врезался в бок.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В аварии никто не пострадал. Движение не затруднено.

Водители предпочли разобраться с ДТП самостоятельно.