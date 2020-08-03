После ДТП в Суворове скончался семилетний мальчик

Авария, которая произошла 29 июля недалеко от села Березово, унесла 2 жизни. В лобовом столкновении Nissan X-Trail и Volkswagen Polo погиб полицейский Игорь Кондрашкин. Позже в больнице скончался его 7-летний сын.

Предполагаемый виновник аварии 59-летний водитель «Nissan X-trail». Мужчина при обгоне на участке дороги с ограниченной видимостью выехал на встречную полосу. Уже там столкнулся с «Volkswagen Polo» под управлением 33-летнего Игоря Кондрашкина. В машине находилась его семья. Сам полицейский от полученных травм погиб на месте происшествия. Его жена и дети были госпитализированы в больницу.

У 7-летнего мальчика остановилось сердце. Медикам удалось стабилизировать его состояние. Тем не менее, состояние мальчика и его 11-летнего брата оставалось тяжелым.

Кроме того, были госпитализированы водитель автомобиля «Nissan» и его пассажир, 55-летняя женщина.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".