Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 августа 2020: 32 заболевших и 5 умерших

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Тульской области по сравнению с предыдущим днем не изменилось. 3 августа стало известно о 32 заболевших.

Среди выздоровевших - 37 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 5 человека.

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Эпидобстановка позволяет снять в регионе ряд ограничений. Сейчас доступны для посещения парки, скверы и пляжи. Салоны красоты оказывают услуги. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.

Однако масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.

Готовятся в регионе и к предполагаемой второй волне коронавируса.