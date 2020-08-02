Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 августа 2020: 28 заболевших и 4 умерших
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Тульской области по сравнению с предыдущим днем не изменилось. 2 августа стало известно о 28 заболевших.
Среди выздоровевших - 39 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 4 человека.
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На фоне эпидобстановки в регионе сняты некоторые ограничительные меры. Для посещения доступны парки, скверы и пляжи. Услуги оказывают салоны красоты. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.
Однако масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU