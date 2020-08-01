2020-08-01T15:49:40+03:00
Происшествия

В Туле силовики провели облаву на мигрантов

Рейды прошел на территории рынка
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В Туле силовики провели облаву на мигрантовВ Туле силовики провели облаву на мигрантовФото: Алексей ФОКИН
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31 июля полицейские и росгвардейцы нагрянули на территорию оптово-розничного рынка плодово-овощных культур на Новомосковском шоссе.

Проверке подверглись 85 иностранцев из числа работников рынка, несколько десятков машин на территории проверяемого объекта и выезжающих с него. Для выявления запрещенных предметов и веществ кинологи со служебными собаками проверили стационарные торговые точки.

По итогам рейда выявлены не только факты нарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ, но и в области дорожного движения.

Работа по выявлению нелегальных мигрантов проводится на постоянной основе на всей территории Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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