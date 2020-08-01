2020-08-01T12:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 августа 2020: 28 заболевших и 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 августа 2020
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 августа 2020Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 августа 2020Фото: Алексей ФОКИН
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Количество новых случаев заражения коронавирусом в Тульской области стабильно снижается. 1 августа стало известно о 28 заболевших.

Среди выздоровевших - 36 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 5 человек.

Тульская область входит в число субъектов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки. За июль количество ежедневных госпитализаций снизилось более чем вдвое — с 74 до 30. В регионе закрыты 3 инфекционных госпиталя на 911 коек.

Статистика

Статистика

На фоне эпидобстановки в регионе сняты некоторые ограничительные меры. Для посещения доступны парки, скверы и пляжи. Услуги оказывают салоны красоты. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи, ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, кинотеатры.

Однако масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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