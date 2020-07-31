2020-07-31T17:51:53+03:00
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Дистанция в фойе и кинозале и увеличенный перерыв между сеансами: как встретят туляков кинотеатры

"Комсомолка" рассказывает об изменениях в работе кинотеатров после открытия
Мария ВЛАСОВА
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"Комсомолка" рассказывает об изменениях в работе кинотеатров после открытия"Комсомолка" рассказывает об изменениях в работе кинотеатров после открытияФото: Алексей ФОКИН
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1 августа завершается затяжная пауза. С этого дня туляки снова могут ходить в кино. Для посетителей уже подготовили различные премьеры: от триллеров, комедий до мультфильмов. Но главное внимание будет уделено безопасности зрителей.

- На полу будут размещены наклейки о соблюдении дистанции, в холле установлены санитайзеры. Сотрудники будут работать в масках и перчатках, ежедневно будет проводиться контроль температуры тела, - рассказал о принятых мерах "КП-Тула" представитель одного из кинотеатров. - Рассадка в залах будет осуществляться с соблюдением дистанции между разными компаниями гостей. Кроме того, приобрести билеты в кинотеатр можно бесконтактным способом на сайте или в мобильном приложении, а в ближайшее время мы запустим онлайн-продажу и продукции кинобара.

Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров гостям необходимо будет в фойе и в кинозалах. Вход в кинозал допускается только в масках. Приобрести маску (не медицинскую) можно при необходимости в баре кинотеатра.

Из-за новых правил перерыв между сеансами увеличен в 2 раза. Это повлияло на сокращение количества кинопоказов в день, но, как уверяют в кинотеатре, незначительно: на 2-3 сеанса. Еще одна приятная новость для киноманов: в ближайшее время изменений в стоимости билетов не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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