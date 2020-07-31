Три футболиста покинули тульский "Арсенал"

Три футболиста покинули "Арсенал". Речь о Кантемире Берхамове, Александре Ломовицком и Викторе Альваресе.

У 31-летнего полузащитника Кантемира Берхамова и 27-летнего испанского защитника Виктора Альвареса завершились контракты с клубом.

Виктор Альварес перешел в стан оружейников в сезоне-2017/18. На счету легионера 77 официальных матчей (2 гола) в футболке тульского клуба.

Кантемир Берхамов дебютировал в «Арсенале» в сезоне-2015/16. Полузащитник прошел с командой от ФНЛ до квалификации Лиги Европы. На счету полузащитника 82 официальных матча и 9 забитых мячей в футболке тульского клуба.

Завершилось арендное соглашение с ПФК «Арсенал» у 22-летнего полузащитника Александра Ломовицкого. В составе оружейников он забил свой дебютный мяч в премьер-лиге. Всего на его счету 24 матча в премьер-лиге и 2 гола в составе туляков. Теперь он возвращается в "Спартак".