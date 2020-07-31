2020-07-31T12:16:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 31 июля 2020: 30 заболевших и 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 31 июля 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 31 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 31 июля 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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Заболеваемость коронавирусом в Тульской области идет на спад. По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из цифр статистики.

31 июля стало известно о 30 новых случаях заболевания.

Среди выздоровевших - 35 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 5 человек.

Статистика

Статистика

На фоне эпидситуации в регионе ослабляют ограничительные меры. Доступны парки, скверы и пляжи. Услуги оказывают салоны красоты. Работают фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. Распахнули двери музеи. За покупками можно отправиться в ТЦ, а в перерыве заглянуть на фуд-корт, в кафе или ресторан. С 1 августа разрешена работа кинотеатров.

Однако масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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