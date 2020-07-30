Сергей Подпалый будет готовить тульский "Арсенал" в новом сезоне

Сергей Подпалый будет готовить "Арсенал" в новом сезоне. Специалист назначен главным тренером команды.

- Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона, - отметил наставник оружейников Сергей Подпалый. - Но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть. Мы работаем по намеченному плану, уверен, все реализуем и в хороших кондициях войдем в новый сезон.

По итогам прошлого чемпионата «Арсенал» занял 8 место. За время сезона команда столкнулась с вынужденным перерывом из-за пандемии, а также отставкой главного тренера Игоря Черевченко. Именно его сменил на этом посту Сергей Подпалый.

Одним из лучших в премьер-лиге по количеству забитых мячей стал арсеналец Евгений Луценко. Нападающий в прошедшем сезоне РПЛ забил 15 мячей и установил рекорд российских чемпионатов, отправив в сетку ворот 9 мячей головой.