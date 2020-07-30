2020-07-30T16:27:37+03:00
Спорт

Сергей Подпалый будет готовить тульский "Арсенал" в новом сезоне

Специалист назначен главным тренером
Поделиться:
Сергей Подпалый будет готовить тульский "Арсенал" в новом сезоне. Фото: ПФК "Арсенал"Сергей Подпалый будет готовить тульский "Арсенал" в новом сезоне. Фото: ПФК "Арсенал"
Изменить размер текста:

Сергей Подпалый будет готовить "Арсенал" в новом сезоне. Специалист назначен главным тренером команды.

- Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона, - отметил наставник оружейников Сергей Подпалый. - Но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть. Мы работаем по намеченному плану, уверен, все реализуем и в хороших кондициях войдем в новый сезон.

По итогам прошлого чемпионата «Арсенал» занял 8 место. За время сезона команда столкнулась с вынужденным перерывом из-за пандемии, а также отставкой главного тренера Игоря Черевченко. Именно его сменил на этом посту Сергей Подпалый.

Одним из лучших в премьер-лиге по количеству забитых мячей стал арсеналец Евгений Луценко. Нападающий в прошедшем сезоне РПЛ забил 15 мячей и установил рекорд российских чемпионатов, отправив в сетку ворот 9 мячей головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Через Тулу прошел автопробег в честь 90-летия ВДВ
В Туле изменится схема дорожного движения
Подробности ДТП в Суворовском районе: водитель «Volkswagen» скончался
В Пролетарском округе Тулы разлился мазут: следователи проводят проверку
В Тульской области в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок
Тулячка зарубила топором брата
В Тульской области обнаружили очаг бруцеллеза рогатого скота
30 июля в Туле остались без воды дома на ул. М.Мазая и Чаплыгина
В Тульской области в августе начнется новый охотничий сезон
В Тульской области водитель "Митсубиси" не уступила дорогу "Субару" и устроила ДТП
В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавшие
Погода в Туле 30 июля: облачно с прояснением и +24 градуса
В начале августа туляков ждет похолодание
Тульские МФЦ снова заработали в стандартном режиме
С 30 июля по 2 августа в Туле будет заблокировано движение на улице Демонстрации
Для туляков заработала "горячая линия" по некачетсвенным овощам и фруктам
30 июля в Туле многие жители останутся без электричества до самого вечера
В Тульской области засеяли 927,3 тысяч гектаров под сельхозкультуры
В школах Тулы проверяют уровень обеспечения безопасности
Житель Тульской области отработает 300 часов за уклонение от службы в армии
В Тульской области при пожаре спасли двух человек
Тульские поисковики нашли крест 1813 года
В Тульской области в смерти работника предприятия признан виновным руководитель
В Туле бывший участковый заплатит штраф за фальсификацию протоколов
Жителя Тульской области лишили прав из-за заболевания
У жителя Тульской области мошенники выманили от имени знакомой шесть тысяч рублей
Жительница Тульской области избила до смерти 92-летнюю родственницу
В Туле москвич с кровью на горле пугал отдыхающих у реки Воронка
Тульские аграрии намолотили более 160 тысяч тонн зерна