Вторая волна коронавируса в Тульской области 2020: за три дня развернут свыше 1,3 тысяч коек

В течение 3 дней в медучреждениях Тульской области развернут 1 379 коек в случае наступления второй волны коронавируса. На первом этапе не будут затронуты отделения, оказывающие специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями.

При ухудшении эпидобстановки на втором этапе будут развернуты инфекционные койки на базе ещё двух учреждений. В общей сложности обеспечена возможность развертывания более 2 тысяч коек.

Для оказания медпомощи больным с коронавирусом готово 185 аппаратов ИВЛ. Дополнительно зарезервировано на складах 200 неинвазивных аппаратов.

В период пиковой нагрузки во временных госпиталях работали 504 врача и почти 1500 средних и младших медицинских работников. Сформирован резерв медицинских кадров.

Также зарезервированы медикаменты и сформирован запас средств индивидуальной защиты.

В Тульской области есть устойчивая тенденция снижения темпа прироста заболеваемости. Он составил 0,39%. Однако подготовка к осенне-зимнему сезону и потенциально возможной «второй волне» заболеваемости коронавирусом ведется.