2020-07-30T12:38:48+03:00
Происшествия

ДТП в Суворовском районе: двое пострадавших детей находятся в крайне тяжелом состоянии

Санавиация доставила детей из Суворова в Тулу
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ДТП в Суворовском районе: двое пострадавших детей находятся в крайне тяжелом состоянииДТП в Суворовском районе: двое пострадавших детей находятся в крайне тяжелом состоянииФото: материалы пресс-служб
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Вечером 29 июля на 3 км автодороги "Кимовск - Березово" произошло ДТП. Столкнулись "Ниссан Икстрейл" и "Фольксваген Поло".

В аварии пострадали двое детей. Медики диагностировали у них серьезные травмы. У 7-летнего мальчика остановилось сердце. Его состояние удалось стабилизировать в результате реанимационных действий.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Ему и его 11-летнему брату требовалась специализированная врачебная помощь. Из Суворовской центральной районной больницы, куда их привезли изначально, их доставили двумя рейсами санавиации в тульскую детскую областную больницу.

Перелет из Суворова в Тулу занял 25 минут, в пути за состоянием детей наблюдали сотрудники авиамедицинской бригады территориального Центра медицины катастроф.

Сейчас мальчики находятся в реанимационном отделении Тульской областной клинической больницы, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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