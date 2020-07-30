Туляки просят спасти последний дуб 18 века, который находится на пересечении ул. Ф.Энгельса и Первомайской.

Дерево растет на этом месте около 250 лет. Дуб украшает архитектуру города и служит своеобразным памятником живой природы.

Опасения активистов за судьбу дерева связаны с участью другого дерева, которое росло с ним рядом: его спилили. Кроме того, рабочие уже повесили на дуб сигнальную ленту и пометили красным крестом.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

В ответ на это туляки разместили на дереве обращение к городской администрации с просьбой сохранить «последний дуб 18 века».

Впрочем, не все жители города разделяют позицию активистов. Некоторые напротив выступают за ликвидацию дерева. Аргументом названа опасность для дорожного движения: дуб стоит рядом с проезжей частью, ветви задевают провода.