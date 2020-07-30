Выпускник из Тульской области набрал 200 баллов по двум ЕГЭ

О подготовке к экзаменам

- К ЕГЭ по русскому языку я начал готовиться в 10 классе. В основном с репетитором. В школе также нас готовили. С тестовой частью русского языка проблем не было, - рассказывает Никита Грудинин. - Я быстро схватываю правила. А вот сочинения всегда вызывали у меня сложности. Но репетитор помог, разложил все по полочкам. Я понял, как их писать.

У Никиты Грудинина максимальные результаты по русскому языку и химии.Фото: Личный архив героя публикации

Базовые знания по биологии были заложены учителем с 8 по 11 класс. Со сложными задачами мне, конечно, помогал репетитор.

Потребовала усилий при подготовке и химия. В этом году она была усложненная. Нужно было максимально вложиться в эту работу.

Нюансы «удаленки»

- Есть и плюсы и минусы. Плюсы в том, что было больше времени на подготовку к экзаменам, не надо было тратить время на дорогу. Но уроков на «дистанционке» задавали даже больше. Сложнее было с химией. Потому что у нас всегда были элективы с нашим учителем. А когда началась «дистанционка», естественно, уже ничего не было. Поэтому времени больше, но без учителей было страшновато готовиться.

О сдаче ЕГЭ в период пандемии

- Обстановку нельзя было назвать напряженной. Нам померили температуру, рассадили. Немного выпускников было в классе. На ряду был я и еще один человек. Мне показалось, что так даже удобнее. Все прошло спокойно.

Секрет успеха

- Это хорошая подготовка. У меня была цель с 7 класса набрать высокие баллы по этим предметам. Именно тогда я для себя решил, куда буду поступать, - делится выпускник. - К химии начал готовиться с 8 класса, как только она началась. Я уже знал, что буду ее сдавать, что нужно все запоминать и ничего не пропускать.

По русскому языку у нас был очень хороший учитель. Он привил нам любовь к языку. Все правила я знал. В связи с этим не все было новым, когда я начал готовиться к ЕГЭ.

Поэтому мой совет будущим выпускникам — определиться с теми предметами, которые вы будете сдавать, как можно раньше. И уже готовиться и не пропускать уроки.

А еще посоветую не так сильно волноваться перед экзаменами. Потому что я шел на русский в сильном волнении. Мне кажется, это слишком. Можно было успокоиться. И, конечно, еще раз повторю: учить, как можно больше. Я сидел каждый день допоздна. Занимался практикой, повторял материал. Даже, если вы что-то очень хорошо выучили, все равно это нужно повторять. Постоянно держать себя в тонусе, как спортсмены.

О поступлении

- Я буду поступать по целевому направлению в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. В перспективе вижу себя или кардиологом или эндокринологом.

Профессия «врач»

- Для меня служит примером моя крестная, врач скорой помощи. Она оказалась на передовой в борьбе с пандемией и даже переболела сама.

Я понимаю, что в будущем надо отдавать себя всего делу. Сложившаяся ситуация также укрепила во мне понимание, что врач - это гуманная профессия, от которой многое зависит, - заключает Никита Грудинин.