2 августа в Туле на время перекроют улицу Первомайская

2 августа в Туле введут новые дорожные ограничения в связи с проводимым мероприятием “Тульский марафон”. Так, под блокировку транспортного движения попадает улица Первомайская.

Так, 2 августа в Туле вводятся следующие ограничения по движению любого вида транспорта:

запрещена 02.08.2020 с 00:00 до 16:00 остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайская на участке от пр. Ленина до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайская до площади 50-й Армии.

ограничено 02.08.2020 с 08:00 до 16:00 движение всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от пр. Ленина до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайская до площади 50-й Армии.

Также, городской общественный транспорт будет ходить по измененной схеме.

№11 - завод РТИ - пос. Октябрьский:

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная –Октябрьский 29-й проезд - ул. Карпова

№12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская":

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. 9 Мая – пр. Ленина - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

№26 - пос. Скуратово(пос. Западный) - мкр. Петровский:

Скуратово (пос. Западный) - пос. Горняк - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - ул. Болотова - ул. Кабакова - ул. Тихмянова - (ул. Полюсная) – 18-й проезд – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – мкр. Петровский

№38 - пос. Мясново (завод Торгового оборудования) - пос. Басово-Прудный

Завод Торгового оборудования - Ханинский пр-д - ул. Маршала Жукова - ул. Полюсная - ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) - ул. Тихмянова - ул. Чмутова - ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр. – ул. Советская - пр-т Ленина - ул. Скуратовская - пр-д Энергетиков - ул. Центральная

№40К - Завод РТИ – д. Бежка

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. 9 Мая – пр-т Ленина –ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Калинина – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка

№54 - пос. Ивановские дачи - Московский вокзал - пос. Ивановские дачи:

ул. Трудовая - ул.Советская - ул. Шоссенйая - пр-т Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская

№58 - Завод РТИ - пос.Октябрьский (18 проезд):

ул. Оружейная - ул. Сурикова - ул. Макаренко – ул. 9 Мая - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Судейского - ул. Речная - Октябрьский 29-ый проезд - ул. Карпова

Троллейбусы

№4 - ст. Южная - пос. Горелки:

пр. Ленина – ул. 9 Мая – ул. Болдина – пл. 50-й Армии

№5 - Московский вокзал - ст. Южная:

пр. Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр- ул. Путейская

№12 - пос. Косая Гора - Московский вокзал

ул. Максима Горького - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская