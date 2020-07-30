Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 июля 2020: выздоравливают больше, чем заболевают

Сегодня, 30 июля, стали известны последние актуальные данные по коронавирусной обстановке в регионе. Опираясь на данные прошедшего дня, видно, что количество заболевших человек стало значительно уступать количеству выздоровевших.

Так за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 31 новый случай заболевания коронавирусом. При этом, число выздоровевших составило 36 случаев. Вместе с тем, есть и летальные исходы. С подтвержденным коронавирусом скончались 6 жителей региона.

Отметим, что жизнь региона постепенно возвращается в привычное русло. Так, уже в штатном режиме работают МФЦ, гостиницы, ТЦ, фуд-корты, кафе и рестораны, гостиницы. Для туляков открылись парки и скверы, бассейны и фитнес-клубы. А с 1 августа разрешена работа кинотеатров и фуд-кортов. Однако, масочный режим в регионе продолжает действовать вплоть до зимы.