Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 июля 2020: 31 заболевший и 6 умерших
За последние сутки в Тульской области количество заболевших уступило числу выздоровевших. 29 июля стало известно о 31 новом случае заболевания.
Среди выздоровевших - 36 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 6 человек.
Статистика
Отметим, что в регионе продолжают постепенно снимать ограничительные меры. В штатном режиме работают МФЦ, гостиницы, ТЦ, фуд-корты, кафе и рестораны. Можно гулять в парках и скверах. Распахнули двери бассейны и фитнес-клубы. Туристы могут остановиться в гостиницах. С 1 августа разрешена работа кинотеатров.
Однако масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тульской области 2020: последние новости»