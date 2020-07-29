2020-07-29T11:48:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 июля 2020: 31 заболевший и 6 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июля 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 июля 2020 года
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За последние сутки в Тульской области количество заболевших уступило числу выздоровевших. 29 июля стало известно о 31 новом случае заболевания.

Среди выздоровевших - 36 человек. Справились с болезнью жители Тулы и других районов области. Вместе с тем умерли 6 человек.

Статистика

Статистика

Отметим, что в регионе продолжают постепенно снимать ограничительные меры. В штатном режиме работают МФЦ, гостиницы, ТЦ, фуд-корты, кафе и рестораны. Можно гулять в парках и скверах. Распахнули двери бассейны и фитнес-клубы. Туристы могут остановиться в гостиницах. С 1 августа разрешена работа кинотеатров.

Однако масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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