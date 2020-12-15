В Туле осудят убийцу девочки из Бородинского поселка Фото: Алексей ФОКИН

В Туле начали уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Тульской области. Мужчина обвиняется сразу по нескольким статьям: «Заражение ВИЧ-инфекцией», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Насильственные действия сексуального характера», «Похищение» и «Убийство». Данное дело относится к факту исчезновения и жестокого убийства 13-летней девочки из Богородинского поселка в Киреевском районе.

Отметим, что расследованием занимался следственный комитет. Как было установлено, 25 июня злоумышленник похитил девочку у местного Дома культуры. Далее он вывез ее в лес, и там ее жестоко избил и изнасиловал. После проделанного мужчина не менее 10 раз ударил школьницу ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. При этом незадолго до произошедшего преступник вышел из тюрьмы.

Поисками девочками занимались правоохранители и волонтеры. Тело девочки нашли только на третий день после пропажи. При расследовании было опрошено около 100 свидетелей и проведено18 сложных экспертиз.

При всем при этом, раскрылся еще один факт преступления. После освобождения из мест заключения злоумышленник изнасиловал свою знакомую, заразив ее ВИЧ-инфекцией, но под угрозами на расправу в полицию девушка сообщать о данном факте не стала.

Новое судебное заседание состоится 24 декабря.