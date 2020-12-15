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Тульские единороссы начали предновогоднюю благотворительную акцию

Более 10 тысяч детей получат сладкие подарки от регионального отделения партии
Источник:kp.ru
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Активисты волонтерского центра «Единой России» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали для юных жителей области более двух тысяч сладких наборов

Активисты волонтерского центра «Единой России» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали для юных жителей области более двух тысяч сладких наборов

Фото: материалы пресс-служб

Акция организована при поддержке депутата Госдумы Николая Петрунина. Подарки начали вручать во вторник, 15 декабря в Туле в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Активисты волонтерского центра «Единой России» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали для юных жителей области более двух тысяч сладких наборов.

Подарки получили представители регионального отделения «Ассоциации многодетных семей» и общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра «Маленькая страна – Мы есть!»

Подарки получили представители регионального отделения «Ассоциации многодетных семей» и общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра «Маленькая страна – Мы есть!»

Фото: материалы пресс-служб

Их получили представители регионального отделения «Ассоциации многодетных семей» и общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра «Маленькая страна – Мы есть!».

Секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель волонтерского центра партии Николай Воробьев

Секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель волонтерского центра партии Николай Воробьев

– С этими объединениями партию связывает многолетнее сотрудничество. Это наши социальные партнеры по реализации партийных проектов и друзья, которым мы всегда готовы помочь, – рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель волонтерского центра партии Николай Воробьев. – Мы ежегодно организуем для детей и родителей новогодние праздники, приглашаем на благотворительные шоу в Тульский цирк и Ледовый дворец в Новомосковске. И, конечно, традиционно предоставляем ребятам сладкие подарки. Более 10 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих особенных детей, в ближайшие дни получат наборы сладостей. В этом году из-за пандемии нет возможности собрать детвору на большой праздник, но я уверен, что добрая акция «Дед Мороз-единоросс» принесет радость, позитивные эмоции, улыбки и чудесное, предновогоднее настроение.

Руководитель отделения «Ассоциации многодетных семей» в Туле Елена Гуськова

Руководитель отделения «Ассоциации многодетных семей» в Туле Елена Гуськова

Фото: материалы пресс-служб

– Сегодня происходит первое, предновогоднее чудо, – уверена руководитель отделения «Ассоциации многодетных семей» в Туле Елена Гуськова. – Подарки получат дети из десяти районов области, а это означает только одно – радость! На протяжении нескольких лет «Единая Россия» помогает нашей организации, но в этом непростом году такая поддержка особенна важна и приятна. Волонтерская деятельность сегодня, без преувеличения, это гражданский подвиг, и среди членов нашей организации есть родители, которые откладывая личное время и интересы, находят возможность, чтобы помочь другим. Мы знаем, какую большую работу в оказании помощи людям старшего поколения, одиноким мамам, многодетным семьям выполняют представители «Единой России». Это огромный труд и добрые дела, идущие от сердца.

Елена Гуськова также поделилась мнением по поводу прошедшего 14 декабря Социального онлайн-форума «Единой России»:

– Масштабы и форматы, которые применяет партия в добровольческом движении, – это серьезный вклад в борьбу с последствиями пандемии. Волонтерские направления «Единой России» охватили большинство проблем, с которыми сталкиваются сегодня люди. Это очень важно, актуально и действительно полезно.

Итоги форума также прокомментировал президент благотворительного фонда «Не молчи», член Общественной палаты Тульской области, сторонник партии Евгений Макалов, активно сотрудничающий с региональным отделением «Единой России» в рамках проекта «Центр поддержки гражданских инициатив»:

Президент благотворительного фонда «Не молчи», член Общественной палаты Тульской области, сторонник партии Евгений Макалов

Президент благотворительного фонда «Не молчи», член Общественной палаты Тульской области, сторонник партии Евгений Макалов

– Социальный форум «Единой России» стал не только площадкой обсуждения форматов волонтерской работы, но и выработки конкретных инициатив по поддержке людей. В условиях пандемии, когда многие сталкиваются с различными трудностями, это очень важно, особенно для семей с детьми. Например, предложено расширить возможности использования маткапитала на оплату частных детских садов, зарегистрированных как ИП – для работающих родителей это хорошая возможность устройства ребенка в дошкольную организацию.

Для меня как общественного деятеля, занимающегося проблемами людей с ограниченными физическими возможностями, также важна инициатива о введении беззаявительного порядка получения страховой или социальной пенсий по инвалидности. Такой формат упростит процесс ее оформления, по сути, сделает его автоматическим и не потребует личного участия гражданина в сборе необходимых справок и сведений. Для маломобильных людей, тем более на фоне эпидемиологической обстановки это очень важно.

Более 10 тысяч детей получат сладкие подарки от регионального отделения партии

Более 10 тысяч детей получат сладкие подарки от регионального отделения партии

Фото: материалы пресс-служб

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