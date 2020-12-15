Тульские единороссы начали предновогоднюю благотворительную акцию

Активисты волонтерского центра «Единой России» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали для юных жителей области более двух тысяч сладких наборов Фото: материалы пресс-служб

Акция организована при поддержке депутата Госдумы Николая Петрунина. Подарки начали вручать во вторник, 15 декабря в Туле в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Активисты волонтерского центра «Единой России» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки передали для юных жителей области более двух тысяч сладких наборов.

Подарки получили представители регионального отделения «Ассоциации многодетных семей» и общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра «Маленькая страна – Мы есть!» Фото: материалы пресс-служб

Их получили представители регионального отделения «Ассоциации многодетных семей» и общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра «Маленькая страна – Мы есть!».

Секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель волонтерского центра партии Николай Воробьев

– С этими объединениями партию связывает многолетнее сотрудничество. Это наши социальные партнеры по реализации партийных проектов и друзья, которым мы всегда готовы помочь, – рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель волонтерского центра партии Николай Воробьев. – Мы ежегодно организуем для детей и родителей новогодние праздники, приглашаем на благотворительные шоу в Тульский цирк и Ледовый дворец в Новомосковске. И, конечно, традиционно предоставляем ребятам сладкие подарки. Более 10 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих особенных детей, в ближайшие дни получат наборы сладостей. В этом году из-за пандемии нет возможности собрать детвору на большой праздник, но я уверен, что добрая акция «Дед Мороз-единоросс» принесет радость, позитивные эмоции, улыбки и чудесное, предновогоднее настроение.

Руководитель отделения «Ассоциации многодетных семей» в Туле Елена Гуськова Фото: материалы пресс-служб

– Сегодня происходит первое, предновогоднее чудо, – уверена руководитель отделения «Ассоциации многодетных семей» в Туле Елена Гуськова. – Подарки получат дети из десяти районов области, а это означает только одно – радость! На протяжении нескольких лет «Единая Россия» помогает нашей организации, но в этом непростом году такая поддержка особенна важна и приятна. Волонтерская деятельность сегодня, без преувеличения, это гражданский подвиг, и среди членов нашей организации есть родители, которые откладывая личное время и интересы, находят возможность, чтобы помочь другим. Мы знаем, какую большую работу в оказании помощи людям старшего поколения, одиноким мамам, многодетным семьям выполняют представители «Единой России». Это огромный труд и добрые дела, идущие от сердца.

Елена Гуськова также поделилась мнением по поводу прошедшего 14 декабря Социального онлайн-форума «Единой России»:

– Масштабы и форматы, которые применяет партия в добровольческом движении, – это серьезный вклад в борьбу с последствиями пандемии. Волонтерские направления «Единой России» охватили большинство проблем, с которыми сталкиваются сегодня люди. Это очень важно, актуально и действительно полезно.

Итоги форума также прокомментировал президент благотворительного фонда «Не молчи», член Общественной палаты Тульской области, сторонник партии Евгений Макалов, активно сотрудничающий с региональным отделением «Единой России» в рамках проекта «Центр поддержки гражданских инициатив»:

Президент благотворительного фонда «Не молчи», член Общественной палаты Тульской области, сторонник партии Евгений Макалов

– Социальный форум «Единой России» стал не только площадкой обсуждения форматов волонтерской работы, но и выработки конкретных инициатив по поддержке людей. В условиях пандемии, когда многие сталкиваются с различными трудностями, это очень важно, особенно для семей с детьми. Например, предложено расширить возможности использования маткапитала на оплату частных детских садов, зарегистрированных как ИП – для работающих родителей это хорошая возможность устройства ребенка в дошкольную организацию.

Для меня как общественного деятеля, занимающегося проблемами людей с ограниченными физическими возможностями, также важна инициатива о введении беззаявительного порядка получения страховой или социальной пенсий по инвалидности. Такой формат упростит процесс ее оформления, по сути, сделает его автоматическим и не потребует личного участия гражданина в сборе необходимых справок и сведений. Для маломобильных людей, тем более на фоне эпидемиологической обстановки это очень важно.