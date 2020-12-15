В Тульской области появился настоящий Байкал

tula71.ru

В Богородицке появилось настоящее чудо природы. Пруд у дворцового парка покрылся таким прозрачным льдом, что в нем можно даже разглядеть пузырьки и изломы.

Необычную картину засняли жители города и поделились ей в социальных сетях. "Байкал? Нет, Богородицк!" - утверждают они в комментариях под постом с этим чудесным явлением.

tula71.ru

Напомним, что усадьба в Богородицке Тульской области первоначально строилась как резиденция Екатерины II на месте обветшавшей и развалившейся деревянной крепости. После смерти императрицы она перешла во владения ее внебрачного сына графа Алексея Бобринского.

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В 1776 году управляющим в усадьбу был назначен Андрей Тимофеевич Болотов — один из основоположников русской агрономической науки, писатель, энциклопедист. Именно при нем был создан первый в России пейзажный парк в имении.

tula71.ru

Сейчас имение Бобринских занимает треть центра города Богородицк. От города его отделяет удивительный пруд, а со второго этажа дворца можно увидеть сначала парк, гладь воды, а за ними - веером расходящиеся пять главных улиц города.

Одним из главных украшений усадьбы является его пруд, удивительный во всякое время года. в 2019-2020 годах к 500-летию тульского кремля и Засечной черты его очистили и восстановили. Теперь этот водоем радует жителей и гостей города умиротворением и спокойствием и такими вот удивительными чудесами.