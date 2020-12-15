В Туле стартовали Губернаторские елки Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 15 декабря, в Туле прошли первые Губернаторские елки. Праздник для детей прошел на территории тульского цирка. Новогоднее представление посмотрели 547 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Все они относятся к категории малоимущих семей, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. В конце представления каждый зритель получил свой новогодний сладкий подарок.

Отметим, что в этом новогодние елки пройдут для более 4500 детей из 26 муниципальных районов и городских округов Тульской области. Праздник будет проходить в формате представления без контактного взаимодействия со зрителями.

Мероприятия пройдут для детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно из малоимущих семей, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, детей-инвалидов пройдут с 15 по 25 декабря.

Все представления будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора при заполняемости зала 30% и с соблюдением дистанции при рассадке зрителей.